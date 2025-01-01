Тежка катастрофа със загинал затвори участък от пътя Бяла - Плевен, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева пред БТА.

Сигналът е подаден към 17:00 часа днес. На изхода на Бяла в посока Плевен са се блъснали лек и товарен автомобил. Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ.

При удара шофьорът на лекия автомобил е загинал на място. Пристигналият екип на спешната помощ е констатирал смъртта му.

Заради инцидента тежкотоварните автомобили изчакват на място. Обходният маршрут за леките коли е през Пейчиново - Босилковци - гара Бяла и обратно.

Предстои извършване на оглед и изясняване на причините за инцидента.

Мъж е пострадал при катастрофа в Русе, движението е затруднено

Това е поредна катастрофа в следобедните часове на последния работен ден.

По-рано днес - в 16:52 часа, катастрофа затрудни движението и по международния булевард "България" в Русе - в района на пътен възел "Охлюва". Един от шофьорите е откаран за преглед в болницата, а на мястото на инцидента се образува опашка от превозни средства.

Потчи по същото време - малко преди 17:00 часа, катастрофа стана и на разклона за село Коларци по пътя Добрич - Силистра. По първоначална информация мотоциклетист е застигна движещ се пред него лек автомобил и го удря отзад. Пострада мотоциклетистът, а движението в района бе затруднено. На място има екипи на полицията.