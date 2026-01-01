В Окръжния съд в Плевен ще гледа делото „Сияна“. Очаква се съдебният състав да изслуша заключението по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.

В края на февруари Окръжният съд остави в ареста обвиняемия Георги Александров, който причини тежката катастрофа на 31 март 2025 година, на пътя Бяла-Ботевград в района на Телиш.

Обвиняемият по делото „Сияна“ Георги Александров остава в ареста

12-годишното дете почина при катастрофата. Според делото Александров е управлявал МПС-товарна композиция от влекач и прикачено полуремарке, със скорост от около 83 км/ч, при разрешена 70 км/ч за този пътен участък.

Условията били дъжд, мокър асфалт, зона на завой, неравна пътна настилка, поради които настъпила загуба на напречната устойчивост на товарния автомобил и прикаченото полуремарке навлязло в насрещната пътна лента, където продължило движението си.

В същия момент, в тази насрещна пътна лента, се движел лекият автомобил, в който пътници били 12-годишната Сияна (на задната лява седалка) и нейната баба (на задна дясна седалка), а шофирал пострадалият - дядото на момичето.

Шофьорът на автомобила предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но въпреки това, настъпил удар, който бил челен за лекия автомобил. В резултат на удара, била причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила - нейният дядо.

Подсъдимият е с множество нарушения по ЗДвП, като е наказван няколко пъти за престъпления по транспорта, с лишаване от право да управлява МПС. В момента, същият е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Предвидено е изслушване на заключението по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.