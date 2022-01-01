14-годишен пешеходец е пострадал при пътен инцидент в Плевен. Произшествието е станало на 4 януари на пешеходна пътека на улица "Цар Самуил".



Лек автомобил, който е бил управляван от 41-годишен мъж от Плевен, е блъснал пресичащия на уличното платно пешеходец. Пострадалият е транспортиран в спешно отделение в болницата в Плевен, където е прегледан и е установено, че има черепно-мозъчна травма.



Настанен е за лечение в болнично заведение.



Водачът на лекия автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества с техническо средство и уредът е отчел отрицателни резултати. Уведомен е дежурен прокурор от Районното управление в Плевен. Образувано е досъдебно производство и работата по случая продължава.