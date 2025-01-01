Служители на Първо районно управление в Перник са задържали извършителите на въоръжен грабеж, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал около час преди полунощ на 7 ноември в близост до жп спирка „Разпределителна“ в областния град. 52-годишен мъж подал сигнал, че бил нападнат от двама маскирани мъже, облечени в тъмни дрехи.

Те го заплашили с пистолет, произвели няколко изстрела, нанесли му удар в лицето и му отнели мобилен телефон и около 10 лева. Пострадалият е получил разкъсно-контузна рана, която е обработена и зашита в пернишката болница.

Нападателите, мъже на 18 и 23 години, са задържани в събота следобед. Газовият пистолет и телефонът на жертвата също са открити. Извършителите са познати на органите на реда и са задържани за срок до 72 часа. Предстои съдът да се произнесе по искане за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо тях.