Няма превишение на стойностите на постановените часови норми във въздуха в Перник след пожара в завод „Стомана“ – Перник, съобщават от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в София.

Мобилна станция е била разположена в двора на XVI основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ за две денонощия. Резултатите от проведените до момента измервания показват, че стойностите от първоначалните данни не надвишават постановените часови норми. Измерванията ще продължат с цел получаване на 24-часови среднодневни стойности, които ще дадат по-пълна оценка на качеството на въздуха в засегнатия район, допълват от инспекцията.

След постъпилия сигнал за възникнал пожар на скрап в базата на завода експерти от РИОСВ – София са извършили незабавна проверка на място. За позиционирането на мобилната автоматична станция е било поискано съдействие от Изпълнителната агенция по околна среда.

Пожарът е почти овладян, съобщиха от Областната дирекция на МВР по-рано днес. Екипи на пожарната продължават работа на терен. На място са три противопожарни автомобила – два от Перник и един от Радомир. Дежурства ще се дават, докато ситуацията нe бъде напълно овладяна.

Пламъците са обхванали метални отпадъци, предназначени за претопяване. По данни на полицията няма опасност за хората или за намиращите се в близост производствени помещения. Причините за инцидента все още се изясняват, като на този етап няма данни за умишлен палеж.