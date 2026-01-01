Заловиха мъж за три палежа на коли в Монтана и Николово, съобщиха от полицията.

Първият палеж е осъществен на 5 септември 2025 г. на паркинг до магазин в жк. „Парта“, където бил запален двигателния отсек на автомобил, собственост на 50-годишна жена от Монтана.

Огънят напълно унищожил двигателния отсек, като били деформирани и изгорели предните десни калник и фар на автомобила. На 17 септвмри 2025 г. в монтанската местност "Лъката" е бил запален автосервиз, собственост на 41-годишен мъж. Унищожени са били оградни платна от стените на сградата и дърва за огрев в склад, намиращ се пред нея.

На 25 ноември 2025 г. е била запалена гаражната клетка в село Николово, собственост на 52-годишен мъж. При палежа изгорял паркиран вътре "Rent a car" лек автомобил, ползван от монтанска фирма. Огънят унищожил напълно гаражната клетка и обхванал 20 кв.метра от покривна конструкция на прилепена към гаража лятна кухня.

Извършителят е задържан - мъж от област Враца. Впоследствие спрямо него е постановено задържане за 72 часа, като предстои Окръжна прокуратура да внесе искане в Окръжен съд за налагане на постоянен арест.

В рамките на проведените действия по разследването за 24 часа са задържани още двама мъже от област Враца - на 36 и 53 г., за които са събрани данни за съпричастност към извършените палежи. Работата по случаите продължа под надзора на прокуратурата.