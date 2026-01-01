Броят на зимуващите в язовири и реки в Монтанско и Видинско водолюбиви птици през тази година е по-голям в сравнение с предишните години, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Монтана след юбилейното 50-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

При преброяването, направено на 18 точки по река Дунав в Монтанско и Видинско, на 8 точки по язовир „Огоста“ край Монтана, както и в язовирите „Христо Смирненски“ в община Брусарци, Расово“ в община Медковец и Дреновец в община Ружинци, са забелязани 4166 броя водолюбиви птици от 25 вида. През 2025 година при 49-тото среднозимно преброяване на водолюбивите птици са забелязани 2945 птици от 26 вида. През 2024 година на територията на РИОСВ-Монтана са установени общо 1656 броя, през 2023 година – 3965 броя птици.

Традиционните среднозимни преброявания на водолюбивите птици се правят ежегодно в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Целта на преброяването е установяване числеността и видовете на зимуващите в най-важните водоеми в България птици. Това е свързано с необходимостта от дългосрочно проследяване състоянието на популациите и опазване на водните екосистеми като ключови местообитания за птиците, посочиха от РИОСВ-Монтана.