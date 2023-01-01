Откраднаха близо 50 овце от кошара в монтанско село, съобщиха от МВР-Монтана. 

От там уточняват, че на 31 октомври в РУ Лом постъпил сигнал, че от кошара в местността "Рогуя" в землището на с. Василовци били противозаконно отнети 43 овце, собственост на различни местни жители.

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По случая са снети сведения от отговорника за животните и образувано досъдебно производство.

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