Откраднаха близо 50 овце от кошара в монтанско село, съобщиха от МВР-Монтана.
От там уточняват, че на 31 октомври в РУ Лом постъпил сигнал, че от кошара в местността "Рогуя" в землището на с. Василовци били противозаконно отнети 43 овце, собственост на различни местни жители.
За броени часове: Разкриха кражба на овце край Стралджа
По случая са снети сведения от отговорника за животните и образувано досъдебно производство.
От там уточняват, че на 31 октомври в РУ Лом постъпил сигнал, че от кошара в местността "Рогуя" в землището на с. Василовци били противозаконно отнети 43 овце, собственост на различни местни жители.
За броени часове: Разкриха кражба на овце край Стралджа
По случая са снети сведения от отговорника за животните и образувано досъдебно производство.