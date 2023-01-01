За броени часове: Разкриха кражба на овце край Стралджа

от кошара в монтанско село, съобщиха от МВР-Монтана.От там уточняват, че на 31 октомври в РУ Ломв землището на с. Василовци били противозаконно отнети 43 овце, собственост на различни местни жители.за животните и образувано досъдебно производство.