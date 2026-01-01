Криминално проявен и осъждан от монтанското село Вирове е задържан за нанасяне на телесна повреда на свой съселянин, съобщиха от полицията.



На 19 април, около 21,40 ч. в селото възникнала физическа саморазправа между двама криминално проявени и осъждани от същото село, на 34 г. и 58 г.

Вследствие на побоя по-младият мъж получил порезна рана на ръката, а по-възрастният - оток на мозъка. Последният е настанен за лечение в МБАЛ Монтана, с опасност за живота.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, извършен е оглед и образувано досъдебно производство.

На 34-годишния е наложено задържане до 24 часа. Работа по случая продължава РУ Монтана.