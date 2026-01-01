Заловиха мъж в град Ябланица, обявен за международно издирване от Република Гърция в ШИС, съобщиха от полицията.

На 17 април на улица в града, полицейски служители са спрели за проверка 27-годишен от село Брестница.

Установено е, че мъжът е обявен за международно издирване от Република Гърция в ШИС, с цел екстрадиция на основание европейска заповед от Апелативен съд - Солун.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в РУ Ябланица, а за случая е уведомена Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ към МВР и РП-Ловеч ТО-Тетевен.