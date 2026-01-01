В три училища в Ловеч от тази учебна година се въвеждат задължителни униформи за учениците. Възпитаниците на Основно училище (ОУ) „Васил Левски“ и Основно училище „Христо Никифоров“ от 15 септември ще са с училищно облекло, а в ОУ „Тодор Корков“ се очаква това да стане от октомври.

До момента единствено в Частното основно училище „Св. Седмочисленици“ учениците обличат униформата всеки учебен ден. Според предоставените данни от Регионалното управление на образованието в Ловеч, от 55 училища в Ловешка област в 12 има частична униформа, в 21 - само емблема/символ, а в едно - пълна. Те обаче се носят единствено на официални събития и на празниците на учебните заведения.

Директорите на училищата „Васил Левски“ и „Христо Никифоров“ казаха, че идеята за въвеждане на задължителни униформи за учениците е от няколко години. След направени допитвания до родителите и решение на Обществения и на Педагогическия съвет, това вече е факт.

В ОУ „Христо Никифоров“ униформата включва блуза с къс и с дълъг ръкав и суитчър. „Идеята за въвеждането на униформата е свързана преди всичко с нашето желание да изградим още по-силно усещане за принадлежност към училищната общност“, каза Йоанна Луканова, директор на ОУ „Христо Никифоров“.

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По думите ѝ идеята е възникнала през миналата учебна година, след което е направено допитване до родителите и учениците. Анкетата при родителите е показала 99 процента съгласие, а при учениците процентът е бил малко по-малък.

„И учителите, и децата са съгласни с нашето първоначално мнение, че униформата е символ на равнопоставеност. Тя не заличава индивидуалността на децата, а поставя всички в една обща основа в училището. Искаме да оценяваме учениците според техните знания, умения, отношения, лични качества, а не според това какви дрехи носят или какви възможности има тяхното семейство“, каза Луканова.

По думите ѝ от практична страна ежедневната униформа улеснява избора на облекло за училище и създава ясна граница между училищното и свободното време.

„Изгражда в учениците усещане за отговорност и към начина, по който представят себе си и своето училище. И не на последно място униформата ще допринесе за разпознаваемостта на училището. Искаме нашите ученици да носят училищния знак с гордост, не защото просто са задължени да го правят, а защото се чувстват част от място, което харесват и с което се идентифицират“, добави директорът.

Тя уточни, че фирмата изпълнител, която са избрали за ушиване на училищните униформи, има договор с магазин в града и родителите по всяко време могат да отидат, децата да премерят дрехите на място и да закупят необходимото.

Моделът и цветовете са избрани от Обществения, Педагогическия съвет и от децата. „За тази учебна година в правилника за дейността на училището сме разписали ясно как трябва да бъдат облечени децата и надолу - в тъмносиньо или черно, дължината на полите на момичетата да бъде прилична“, добави Луканова.

Илица Петрова, директор на ОУ „Васил Левски“, разказа, че въвеждането на униформа в училището е преминало по същата процедура, като инициативността е била основно от Обществения съвет. Анкета сред родителите е показала 87 процента съгласие за въвеждане на униформите.

Като предимства са посочили намаляване на социалните различия, повишаване на дисциплината, по-лесен избор на облеклото сутрин и принадлежност към училището.

Родителите, които са били против, се притесняват от финансова гледна точка, от качеството на униформата и от липсата на индивидуалност - всяко дете да може само да определя своя стил на обличане.

Решението за вида униформа и коя да е фирмата изпълнител е взето между учители, родители, ученици и Обществения съвет. „Бяхме получили вече офертите, имахме изпратени и мостри от фирмите и на родителска среща се избра една софийска фирма.

Спряха се основно на нея, защото предложиха да дойдат на място и да раздадат униформите, които родителите предварителна са заявили онлайн, а ако има проблем с размера, да заменят дрехата веднага“, обясни Петрова.

Въпреки че фирмата предлага пълен комплект униформа, задължителните елементи са тениска с яка, обикновена тениска и суитчър. Учениците всекидневно трябва да носят поне един от трите елемента. Родителите могат да поръчват и други части от облеклото - пола, клин, анцуг, риза, но е по желание.

"Учителите също са задължени да са с униформи, но само на празниците", каза още Илица Петрова. Директорите казаха още, че ако въвеждането на частичната униформа се приеме добре от учениците и родителите, след време тя може да стане пълна. Те очакват и други училища да последват примера им.