Единият от заловените затворници в Ловеч имал два месеца до края на присъдата си. На другия му оставала година зад решетките. Това научи NOVA от свои източници.

Около 40 полицаи са издирвали двамата затворници, които избягаха в неделя вечерта от затворническото общежитие "Полигона" към Ловешкия затвор и бяха открити и заловени в рамките на осем часа. Това съобщи на брифинг днес гл. инспектор Златин Михайлов - началник на Районното управление на полицията в Ловеч.

Сигналът бе подаден в полицията около 18:00 часа в неделя. Единият от затворниците беше заловен около час след бягството, а другият - към 1:45 часа тази нощ. Двамата затворници са на по 21 години и са излежавали присъди за кражби. Те били на лек режим в общежитието на затвора.

Михайлов каза, че, след като е получен сигналът за бягството, веднага е приведен в действие планът за заградителни мероприятия, разработен за такива случаи в районното полицейско управление. "Бяха създадени контролно-пропускателни пунктове на всички изходи на града. Отделно патрули и цивилни полицаи обикаляха из Ловеч, за да установят локацията на избягалите", допълни Михайлов.

Около час - час и половина след подаването на сигнала единият затворник бил открит на крайна улица в града. Той бил скрит в храстите и намерен от затворнически надзирател. Михайлов уточни, че подобни акции се извършват съвместно със служителите на затвора.

Вторият избягал затворник бил открит и задържан в необитаема къща на булевард "България" в града. Мъжът се скрил в двора на имота, а информация за него полицаите получили от граждани.

"Предполагам, че съгласно правилника на затвора двамата затворници са върнати в основната сграда, като за деянието им при нас са образувани две бързи досъдебни производства, които ще приключат в рамките на седмицата и ще бъдат внесени в съда", заяви Михайлов. Той коментира, че ще се води и вътрешно разследване в затвора, което да установи как се е стигнало до бягството.

На въпрос дали затворническото общежитие е добре охранявано Михайлов отговори, че то е с по-облекчен режим. По думите му затворниците, излежаващи присъди в него, излизат през деня да работят без охрана и по договори. Михайлов каза още, че бягството на двамата затворници било засечено от един от надзирателите. Униформеният служител ги подгонил, но пропаднал в шахта и не могъл да ги настигне.

Началникът на полицейското управление каза още, че за последно бягство от затвора в Ловеч е имало преди три-четири години. Тогава затворник бил заловен на главния път от Ловеч за Плевен, по който се движел пеша.