Четири пътнотранспортни произшествия са регистрирани вчера на територията на област Кърджали. За щастие няма пострадали, а всички водачи са били тествани за употреба на алкохол – пробите им са отрицателни.

Инциденти без жертви, но с материални щети

Най-сериозният случай е станал през нощта в Ардино. 31-годишен шофьор е загубил контрол над автомобила, ударил се е в правилно паркирана кола, която от удара се е придвижила и се е блъснала в бордюр. За щастие в инцидента няма пострадали.

В село Черноочене 24-годишен шофьор на автомобил е блъснал движеща се пред него кола заради неспазване на необходимата дистанция.

В землището на село Пиявец 22-годишен водач на кола също е изгубил контрол над управлението и се е ударил в еластична ограда.

Четвъртото произшествие е регистрирано по пътя от село Черноочене към село Железник. 45-годишен водач на „Ауди“ блъснал животно на пътното платно, след което автомобилът му навлязъл в насрещното и се ударил в мантинела.

Всички случаи са обработени по административен ред с актове по Закона за движение по пътищата.