Засилен ще е контролът по спазването на противопожарните правила и забрани в района на Рилския манастир за празниците Голяма Богородица (15 август) и Успението на Св. Иван Рилски (18 август), съобщават от Природен парк "Рилски манастир".

Тогава се очакват хиляди посетители към Светата обител, както и туристи в района, предава БНР. Направен е план по охраната на района и за регулиране на движението към и от Рилската обител, което е ангажимент на полицията.

За големите празници се отваря и допълнителен паркинг с 500 места за МПС до коритото на река Рилска, бивш къмпинг.

В двора на манастира охраната е на частна фирма по сключен договор с игумена - Адрианополоския епископ Евлоги.

От полицията призоваваха гражданите да спазват правилата за движение, да не спират в активната пътна лента и да спазват указанията на полицаите.

Призовават се гражданите да не палят огньове, за да не се причиняват пожари. При забелязан пожар да се сигнализира на телефон 112.

Палене на открит огън в района е строго забранено. Забраната важи за цялата територия на парка, включително и за обособените места за отдих.

Високите температури и дори минимална небрежност могат да доведат до сериозни пожари, които представляват опасност за човешкото здраве и живот, да повредят или унищожат уникалната горска растителност; местообитанията на редки и защитени животински видове.

Екипи на ПП "Рилски манастир", на Регионалната дирекция по горите в Кюстендил, от Светата обители жандармерия ще следят за спазването на тези забрани.