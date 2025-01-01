Швейцарски гражданин е загинал на пътя между Дупница и Самоков, казаха за БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР Кюстендил.

Мъжът днес е влязъл в страната. Карал е велосипед и е блъснат от автомобил, управляван от мъж от Самоков.

Инцидентът е станал в близост до разклона за Сапарева баня, около 18:45 ч. Велосипедистът е починал на място.

Тестът за алкохол на водача е отрицателен, допълниха от полицията в Кюстендил.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.