"Шурикен" спечели Карате купа "Мемориал Светослав Иванов"

Карате клуб “Шурикен” отново е №1 в крайното класиране Карате Купа "Мемориал Светослав Иванов", проведена в Кюстендил. Състезанието събра 218 участници от 17 клуба от България и Македония. “Шурикен” спечели 13 златни 14 сребърни 17 бронзови медали. Следва клуб “Никон” с 8 златни, 5 сребърни и 5 бронзови медала. Клуб “Ронин” е на 3- то място с 5 златни, 4 сребърни и 3 бронзови отличия.“КК "Шурикен" искаме да благодарим на всички деца и родители за помощта, търпението и отличното представяне на 6- та Карате Купа "Мемориал Светли Иванов" 2017! Благодарим на всички клубове и съдии, че уважиха турнира и го превърнахме в един прекрасен празник в памет нашият приятел Светли Иванов и българското карате -БЛАГОДАРИМ!!!”, коментираха от клуба.

Златни Медалисти: Владимир Назъров, Радин Тихолов, Янислав Миленков, Виктория Венкова, Георги Матуски, Марио Иванов, Емилиян Евтимов, Денислав Фильoв, Любо Алексиев, Мартин Алексов, Андрей Тодоров, Стратимира Боянова, Красимира Анастасова и Ангелина Цветанова.Сребърни медалисти: Васил Здравков, Радослав Йорданов, Валентин Крумов, Ивона Йорданова, Юлиян Петров, Иво Грозданов, Никола Арнаудов, Деян Миленков, Християн Стоянов, Искрен Тодоров, Владимир Котев, Никола Арнаудов.Бронзови медалисти: Лъчезар Петров, Божидар Сотиров, Никола Миланов, Николай Герчев, Станислав Йорданов, Никола Боянов, Билян Борисов, Борис Иванов, Георги Стоянов, Борислав Борисов, Виктория Йорданова, Йордан Шишков, Асен Миланов, Никола Христов, Мартин Василев, Йоан Кръстев, Атанас Иванов, Аспарух Ангелов, Светозар Дочев, Сава Македонски, Станислав Петров, Преслав Илиев, Иван Симеонов Никола Симеонов, Александър Георгиев.