Оставиха в ареста младежите, ограбили бижутерски магазин в Дупница, съобщиха от прокуратурата.

Момчетата са на 18 и 16 години. В хода на разследването по делото е установено, че на 26 август от витрина на магазин за златна и сребърна бижутерия, обвиняемите отнели златни накити на стойност 11 140,10 лева.

Те са използвали скутер без регистрационни табели, като при пристигането си пред търговския обект задействали устройства, отделящи дим.

Незабавно след отнемане на подложка със златните изделия двамата напуснали местопрестъплението.

Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.