Пожар е имало в Дома за възрастни хора в Кюстендил, причинен от късо съединение от включена електрическа печка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

При пристигането на екипите на РСПБЗН домуващите са били изведени от сградата.

Унищожен е предмет от мебелировка на стая и са опушени 20 кв. м стени. Спасена е сградата. Няма пострадали хора.

3 пожара са гасили вчера екипи на РСПБЗН – Кюстендил. Един от тях е причинен поради самозапалване в комин, вторият пожар е причинен поради небрежност, щети не са допуснати.