Служители на Дирекция „Национален парк Рила“ и МВР проведоха съвместна акция за незаконно подхранване на дива свиня на територията на парка, съобщиха от МОСВ.

По време на редовен обход, служител открива надупчен бойлер, пълен с царевица за незаконно подхранване на дива свиня на територията на парка.

В непосредствена близост, на дърво е монтирана камера с фотопанел, за наблюдение на животните. Хранилката се намира на около 1 км - в границата на парка.

Веднага е организирана съвместна акция и на място са изпратен служител Парков участък „Белица“ и двама инспектори от участък „Якоруда“ към РУ на МВР-Разлог. Съставен е съвместен протокол и са иззети веществени доказателства.

Към момента се извършват оперативно-издирвателни дейности за установяване самоличността на извършителите и санкционирането им.