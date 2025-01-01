От Регионална лаборатория-Хасково към ИАОС са взети четири броя почвени проби извън сервитутната граница на пътя за производствена база на фирма за търговия с лабораторни консумативи „Марвин“ ООД-Димитровград.

Пробите са възложени от РИОСВ, след като в резултат на аварийна ситуация по време на транспортиране е разлята азотна киселина в землището на димитровградското село Черногорово, съобщиха от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Изпълнителна агенция по околна среда

Съвместната проверка е извършена заедно с експерти от екоинспекцията. Взетите почвени проби са в две дълбочини - от 0 до 10 см и от 10 до 40 см, и ще бъдат анализирани за съдържание на общ азот и активна реакция рН.

След приключване на изпитванията резултатите ще бъдат предоставени на РИОСВ за действия по компетентност.