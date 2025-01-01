24-годишна шофьорка и малко дете на 1 година пострадаха при катастрофа в Хасково, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 октомври на кръстовището между булевард „В.Левски“ и улица „Дунав“.

Тя е преминала на червен сигнал на светофара и е ударила кола, управлявана от 70-годишен мъж.

От удара са пострадали жената, настанена за лечение, без опасност за живота, возещото се в колата момченце на 1 г. - прегледано и освободено за домашно лечение и водачът също прегледан и освободен.

Пробите на водачите за алкохол и наркотици са отрицателни.