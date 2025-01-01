Атракция в Димитровград - продължава инициативата за повдигане на българския дух с проекта "Будители по булеварда", съобщиха от Общината.

19 пана с изобразени на тях видни просветители са разположени върху колоните по централната градска алея на бул. "България" по повод 1 ноември - Деня на будителите.

Цяла плеяда български просветители, книжовници и революционери, осветили пътя на националния ни дух и стремеж към свобода, познание, наука и култура сред, които Паисий Хилендарски, Константин Преславски, Цар Симеон Велики, Свети Цар Борис Покръстител, Васил Априлов, Добри Чинтулов, Петър Берон, Добри Войников, Софроний Врачански, Иван Вазов, Христо Ботев, Г.С.Раковски, Любен Каравелов, Пейо Яворов, Захарий Стоянов, Климент Охридски, Св. преподобни Йоан Рилски Чудотворец, Братята Димитър, Наум и Константин Миладинови и Неофит Рилски напомнят за своето просветителско дело и поздравяват гражданите с предстоящия празник.

Така на колоните на аркадата на централната алея намират място достойни българи, допринесли за съхраняването и въздигането на българския дух.

Проектът се реализирана за пета поредна година от община Димитровград в навечерието на празника, с който изразяваме благодарност и уважение към хората на духа, на перото, на книгата към просветителите и борците за национално освобождение.