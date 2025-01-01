Как се е стигнало до трагедията на пътя между Севлиево и Габрово в неделя вечерта.

При катастрофа тогава загина 45-годишна жена, а други четирима бяха ранени. Шофьорът на колата, блъснала микробус с пътници, е дал положителна проба за алкохол - 2,24 промила.

24-годишният мъж е задържан за 72 часа, повдигнато му е обвинение. И хората в буса, и мъжът, който се врязал в тях, се връщали от тържество. Младият мъж на своя глава се качил да шофира, след като употребил голямо количество алкохол. Освен буса, по неофициална информация е ударил още 2 коли, предава NOVA .

„Детето ми е най-здраво, аз съм със средна телесна повреда, съпругът ми е в недобро здравословно състояние, но без опасност за живота”, разказа Силвена Илиева. Тя пътувала със съпруга си и дъщеря си.

Всички били на кръщене. Домакините били подсигурили транспорт, който да извози гостите от Севлиево към Габрово. „Помня ужасен удар. Почувствах се затисната. Видях детето ми как полетя от ляво в дясната страна на буса, след това в лявата.

Тя е на 5 г., слънчево, лъчезарно детенце. Стана за части от секундата”, каза Силвена. „В последствие разбрахме, че скоростта е била много висока. Спомням си как само пищях да извадят детето, после ми се губят моменти”, разказва тя.