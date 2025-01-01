Окръжна прокуратура – Габрово ръководи досъдебно производство за тежка катастрофа, станала на 24 август 2025 г. около 22:00 часа на прав участък от пътя между Севлиево и Габрово, в района на Севлиево.

По данни на разследването, три автомобила са участвали в инцидента. При сблъсъка по непредпазливост е загинала 45-годишна жена, а четирима други пътници са получили средни телесни повреди.

Водачите са тествани за употреба на алкохол и наркотици. Пробата на един от шофьорите е отчела 2,24 промила алкохол в кръвта, а той не разполагал със свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Катастрофа в Габровско след употреба на алкохол: Жена загина, петима са ранени

По време на разследването са извършени оглед на мястото на произшествието и разпити на свидетели. Предстои назначаването на съдебномедицински и автотехнически експертизи за изясняване на причините и механизма на катастрофата.

26-годишният водач е задържан за срок до 72 часа и е привлечен като обвиняем за престъпление по транспорта, извършено при евентуален умисъл в пияно състояние. Пред съда ще бъде поискано задържането му под стража.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура – Габрово.