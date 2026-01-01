РЗИ взима повторно проби от всички населени места в община Севлиево.

След като от 25 май до 28 май беше извършено пробовземане на питейна вода от водопроводната мрежа в засегнатите от наводненията населени места в община Севлиево, РЗИ съобщи окончателните резултати, съгласно Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съобщиха от Общината.

Във всички изследвани 26 проби не се установява наличие на Клостридиум перфрингенс, но абораторният анализ отчита наличие на микробиологично замърсяване (ешерихия коли, колиформи, ентерококи и/или повишено микробно число) на ул. “Васил Левски” №22 м град Севлиево, както и в селата: Богатово (център), Буря (горен край и долен край), Батошево (горен край), Шумата (горен край и долен край) и Добромирка (горен край и долен край).

Във всички изследвани проби се отчита стойност на остатъчния хлор под допустимата. Наднормено съдържание на манган има в селата: Горна Росица (горен край), Батошево (горен край), Шумата (горен и долен край), Добромирка (горен край) и Буря (долен край).

Поради постъпване на повърхностни води, показателите за мътност и цвят са дефинирани като неприемливи за потребителите в селата Богатово (център), Добромирка (горен край) - само по показател мътност, Батошево (долен край) - само по показател мътност и Горна Росица (горен край), с. Батошево (горен край), с. Шумата (горен и долен край) и с. Буря (долен край) - по показатели мътност и цвят).

РЗИ обръща внимание на населението от засегнатите райони с констатирани микробиологични отклонения и неприемливи физико-химични показатели да не използва водата от водопроводната мрежа за питейни цели и приготвяне на храна.

"Предстои извършване на учестен последващ контрол и пробонабиране до възстановяване на качествата на питейната вода, за което населението ще бъде своевременно информирано. Резултатите от взетите днес проби ще бъдат обявени в понеделник", каза директорът на РЗИ-Габрово д-р Пенчоков.