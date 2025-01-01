Националната система за ранно предупреждение BG-ALERT e била активирана днес за територията на област Добрич заради прогнозирани значителни количества валежи. Това съобщи pronewsdobrich.bg.

Сигналът е бил изпратен в 17:00 часа до мобилните телефони на жителите и гостите на региона. В известието се предупреждава, че на 6 октомври се очакват силни и продължителни дъждове в цялата област, които могат да доведат до локални наводнения и опасност около водоеми и реки.

„Бъдете внимателни около водните обекти. Следвайте указанията на властите и аварийните служби“, се посочва в съобщението, подписано от областния управител на Добрич.

Опасни дъждове и червен код във вторник, ще вали 56 часа без прекъсване

Метеоролозите предупреждават, че очакваните валежи могат да достигнат значителни количества за кратко време.