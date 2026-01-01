За 13-а поредна година Университетската ботаническа градина в Балчик представя "Парад на лалетата".

Над 60 хиляди луковици на лалета и общо 70 хиляди растения превръщат градината в цветна мозайка от форми и багри. Освен богатото разнообразие от ботанически, кичести и лилиевидни сортове, посетителите могат да видят теменужки, парички и други пролетни цветя, каза ръководителят на Ботаническата градина Веселина Илиева.

БТА

„Цъфтежът на лалетата зависи изцяло от климатичните условия. Тази година има известно закъснение, но обичайно започва в края на март. Пикът е в средата на април, а до края на месеца посетителите могат да се радват на най-голямото разнообразие“, каза Веселина Илиева. След пролетния сезон започва и традиционното лятно зацветяване на парковите пространства.

БТА

БТА

Кустосът на колекцията „Живи растителни експозиции“ Петя Илиева каза, че разнообразието от сортове надхвърля 70. „Представени са почти всички класове – от лилиевидни и божуровидни до ресничести, "Триумф" и Дарвинови хибриди. Лалетата се разделят на ранноцъфтящи, средноцъфтящи и късноцъфтящи, а най-интересните сортове оставяме за финала на парада“, каза Петя Илиева.

БТА

БТА

БТА

Сред новите и впечатляващи попълнения тази година са сортове като Queensberry, Firey Club и Double Negrita, както и представители от групата Flame с характерни пъстри окраски. По думите на Петя Илиева именно късноцъфтящите сортове ще „затворят“ цветния спектакъл в края на април.

БТА

БТА

БТА

От градината казаха още, че част от луковиците се съхраняват и използват повторно. „Стремим се да запазим колкото може повече от закупените луковици, като ги изваждаме и засаждаме отново през следващия сезон“, каза Илиева.

БТА

БТА