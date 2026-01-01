Грипната епидемия в област Добрич няма да бъде удължавана, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Заповедта на директора, с която бе обявена грипна епидемия в областта от 19-и до 25 януари, няма да бъде актуализирана. Това означава, че от 26 януари всички временно преустановени дейности ще бъдат възстановени и ще функционират в нормален режим.

През периода 16–22 януари 2026 г. се отчита спад в заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в област Добрич. Общата заболяемост е 138,01 на 10 хил. души население, като намаление се наблюдава във всички възрастови групи, сочат данните на инспекцията.

Най-висока остава заболяемостта сред децата на възраст от нула до четири години – 901,96 на 10 хил. души, следвани от възрастовата група пет–14 години с 396,69 на 10 хил. души. При хората на възраст 15–29 години показателят е 193,70 на 10 хил. души, 30–64 години – 84,43 на 10 хил. души, а при хората над 65 години – 21,80 на 10 хил. население.

Въпреки подобрената епидемична обстановка, здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки. Сред тях са избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора, спазване на правилата за лична хигиена и редовна дезинфекция.

При поява на симптоми на грип или ОРЗ от РЗИ – Добрич апелират да се търси лекарска помощ, болните да остават вкъщи и да се избягва самолечение.

С обявяването на грипната епидемия на територията на областта бяха преустановени присъствените занятия в училищата и свижданията в лечебните заведения и специализираните институции за предоставяне на социални услуги.