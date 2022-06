Каварненското село Камен бряг отново ще бъде домакин на бутиковия фестивал „Jazz на село“, съобщи неговият организатор Юри Чарийски.



В три поредни дни осмото издание на музикалното събитие ще срещне публиката с Curiouser Quartet и Kottarashky & The Rain Dogs (29 юли), The BlueSofians, Мими Николова трио и Ангел Заберски трио (30 юли), както и Teddy Velvet Band, The Tapi Project India и Джейм Сейшън (31 юли).



Всяка вечер концертите започват в 19:30 часа.



Фестивалът се осъществява в партньорство с Община Каварна.