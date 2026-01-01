Готови са резултатите от изпитвания на водни проби, взети от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР)-Варна, от района на Шабленското езеро и морските води в района, за кислородни условия, азотни и фосфорни съединения, нефтопродукти (визуално) и някои пестициди.

Те са в рамките на извършваните проверки по случая със загинали птици и делфини. Резултатите от изпитване на води от Шабленското езеро сочат съответствие с нормите и стандартите за качество за добро/отлично състояние.

В крайбрежните морски води са установени превишения на нормите за азот-амониев и азот-нитратен, както и леко понижена концентрация на разтворен кислород. Стойностите за останалите показатели съответстват на добро/отлично състояние, съобщиха от МОСВ.

Следва да се отбележи, че нормите за морски води са изключително ниски и се отнасят за дълбоководието. Превишението в морски води по посочените показатели не може да се обвърже със смъртта на птици и делфини в района, която вероятно се дължи на други фактори или комбинация от такива.

Припомняме, че бяха извършени съвместни проверки от Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Варна, Регионалната здравна инспекция и Областна администрация – Добрич.

В рамките на проверките са извършени обходи на крайбрежната зона, взети са проби за лабораторен анализ и са предприети действия по почистване на засегнатите участъци.

По данни на Областната дирекция по безопасност на храните-Добрич, пробите за птичи грип са отрицателни, а от Сдружение „Зелени Балкани“ са взети допълнителни проби за изследване на птиците и делфините.