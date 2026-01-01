Общо 501 спортни артикула с лого на световноизвестни марки са открити и иззети от магазин в Добрич, съобщиха от полицията.

Извършена е проверка в обект на улица „Осъм” в града, където е установено голямо количество спортни дрехи, предлагани за продажба без съгласието на притежателите на изключителните права върху съответните търговски марки.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.

Миналата седмица в търговски обект на друга улица в Добрич бяха открити 343 броя спортни стоки, носещи логата на световноизвестни марки и предлагани отново без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях. Общо 503 артикула бяха иззети и от други два търговски обекта.