В изпълнение на ангажиментите, областният управител издаде заповед за състав на комисия от експерти, които извършват огледи на язовирите и речните корита на територията на област Добрич. Припомняме, че такива проверки и огледи се извършват два пъти годишно – през пролетта и през есента, като целта е да се види състоянието на съоръженията, водоемите, обемите им, състоянието на речните корита и дерета.



На 30 септември експертите от състава на комисията, имащи отношение към проблематиката, извършиха проверка на най-големия язовир в област Добрич – язовир Одринци. От направения оглед на място бе констатирано, че кулата и стената на водоема са в изправност. Сериозно обаче се е отразило засушаването и липсата на валежи. В момента едва около 6 на сто от капацитета на язовира е запълнен, като нивото на водата в него е ниско.



От "Напоителни системи“ и от Държавна агенция метрологичен и технически надзор са категорични, че промяната в климата се отразява на водните обеми в язовирите в областта, както и в цялата страна.



Представителят на "Напоителни системи“ бе категоричен, че няма източване на язовир Одринци и допълни, че в момента на водоема може да се извършва риболов свободно, стига гражданите да имат издаден и платен риболовен билет от ловно-рибарско дружество.



Проверките продължават до края на седмицата, след което ще бъде изготвен доклад за състоянието на всички язовири и речни корита в областта.