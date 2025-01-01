Използването на водите на язовир "Александър Стамболийски" за питейни нужди ще реши проблемите на няколко общини, които в момента имат нарушено водоподаване, каза във Велико Търново министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Пред журналистите той подчерта, че опасност от воден режим във Великотърновска област няма и всяка спекулация по тази тема е търсене единствено и само на политически дивиденти.

В етап на проектиране е водопровод между язовира и село Емен, за да може той да попадне във водопреносната система за питейно-битови нужди, каза по време на срещата кметът на Велико Търново Даниел Панов. Работата по проекта е съвместна между няколко институции - община Велико Търново, ВиК "Йовковци", Българския енергиен холдинг и различни министерства. Предстои да започне процесът за промяната на предназначението на язовира, което към момента е за напояване и за енергийни нужди, припомни министър Иванов.

Вицепремиерът Зафиров увери, че режим на водата във Велико Търново и областта няма да има

Точният размер на инвестицията ще бъде ясен, след като бъде готов проектът, който общината е възложила, а средствата са осигурени от държавния бюджет. Министърът посочи, че по информация на ВиК "Йовковци" водата е годна за питейни нужди, но въпреки това ще бъде предвидено и изграждане на пречиствателна станция, за да има всички гаранции, че водата ще е годна за консумация от потребителите. Той уточни, че е от компетенциите на Министерството на околната среда и водите да се учреди санитарно-охранителна зона около язовира. По думите на Иванов до две години процесът може да е приключил и връзката между язовир "Александър Стамболийски" и Велико Търново ще бъде осъществена.

Министър Иванов, вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на околната среда и водите Манол Генов участваха в работна среща с кмета на Велико Търново Даниел Панов, кметовете на общини от областта, народните представители д-р Костадин Ангелов, Димитър Николов и Мариана Бояджиева, областния управител Юлия Ликоманова - Мутафчиева, директора на ВиК "Йовковци" Илиян Илиев и представители на институции. Срещата е във връзка със ситуацията около водоподаването в региона и появилите се информации в публичното пространство и социалните мрежи, че се очаква воден режим във Велико Търново и региона заради намалялото ниво на язовир "Йовковци", който в момента осигурява водоподаването.