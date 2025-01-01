Агресивен украинец е задържан в Слънчев бряг след скандал заради поставяне на скоби на автомобил, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 7 септември около 21:48 ч. екип полицаи от Районно управление – Несебър е бил изпратен за съдействие към служители по контрол на паркирането на фирма „Слънчев бряг“ АД на алеята пред хотел. Служителите извършвали репатриране на неправилно паркиран джип с украинска регистрация.

На мястото полицаите заварили група руско говорящи хора, които обиждали служителите и пречели на поставянето на скоби върху автомобила. На тях е обяснена процедурата за санкциониране при неправилно паркиране и възможността за съставяне на акт, ако водачът не плати глобата или не желае репатриране на колата.

Въпреки това групата се държала агресивно и арогантно – отправяли обиди към полицаи и служители, снимали ги с включена светлина на телефоните си и ги заплашвали, че ще подадат сигнал в прокуратурата.

При опит за задържане на най-агресивния от групата – 39-годишен украински гражданин, който замахнал да удари полицай, се наложило използване на помощни средства (белезници). Мъжът продължил да отправя обиди и закани към служителите и полицаите.

Украинецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.