В община Созопол официално беше открита новоизградена площадка за предварително третиране на смесени битови отпадъци и компостиране на биоотпадъци, разположена на територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Царево и Приморско, в землището на село Равадиново.

На церемонията присъстваха кметът на община Созопол Тихомир Янакиев, кметът на община Царево Марин Киров, представители на община Приморско, както и министърът на околната среда и водите Манол Генов, заместник-министърът Атанас Костадинов, главният секретар на Областната управа – Бургас Валентин Люцканов и председателят на Общинския съвет – Созопол Станимир Андонов, предаде кореспондентът на БГНЕС в града.

БГНЕС

Площадката е изградена върху площ от 17 дка и включва две инсталации – за предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране на разделно събрани биоотпадъци. Чрез технологичното оборудване се осигурява сепариране и стабилизиране на биоразградимата фракция, както и отделяне на хартия, картон, пластмаси, стъкло, черни и цветни метали.

Инвестицията в изграждането на съоръженията е в размер на 12 млн. лв. За експлоатацията на обекта ще бъдат ангажирани около 60 души през летния сезон и 30 души през зимния. Генерираните от общините Созопол и Царево смесени битови отпадъци ще се сепарират на новоизградената площадка, като целта е значително намаляване на количествата, предназначени за депониране.

