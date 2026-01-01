ТИР премаза автомобил край село Зимница, загинаха възрастен и две деца.

Двама пострадали са транспортирани за преглед и оказване на медицинска помощ в областната болница в Ямбол.

Инцидентът е станал малко преди 13:00 часа. Тежкотоварният автомобил е спукал гума в платното в посока София, малко преди пътен възел „Зимница“.

В резултат на това шофьорът е загубил контрол, преминал през мантинелата и ударил лек автомобил в платното за Бургас.

Временно е ограничено движението при км 290 на АМ „Тракия“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: пътен възел „Зимница“ - пътен възел „Петолъчката“-Карнобат-Айтос-Бургас и се регулира от "Пътна полиция".