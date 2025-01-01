Шофьор предизвика катастрофа в Бургас при изпреварване в насрещното движение.

Инцидентът станал около 12:23 часа на кръстовището на улиците "Струга" и "Стефан Стамболов", съобщиха от полицията.

32-годишният мъж, предприел изпреварване на колите, чакащи на червен светофар. Колата му е навлязла в насрещното движение и е блъснала правомерно движещия се автомобил.

След удара фордът се отклонил и спрял на крайпътен озеленителен пояс близо до комплекс "Зорница". При инцидента няма пострадали.

Водачите са тествани за употреба на алкохол и наркотици, като пробата на водача на автомобила е показала наличие на амфетамин и метамфетамин.

По данни на Областната дирекция на МВР, шофьорът е имал два предишни случая на шофиране след употреба на алкохол. Мъжът е от Карнобат и е задържан.