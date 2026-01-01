Управители на аптеки в Бургас съобщиха за повишено търсене на противогрипни лекарства и продукти за профилактика през последните дни. Пред репортер на БТА фармацевти казаха, че интересът е насочен основно към противовирусни медикаменти и средства за облекчаване на симптомите на грип и остри респираторни инфекции. Повишено търсене има и при продуктите за подкрепа на имунната система и подходящите за сезона хранителни добавки.

По наблюдения на аптекарите, търсенето на продукти, които са свързани с КОВИД-19, остава слабо. В същото време към момента не се отчита недостиг на медикаменти, като наличностите в аптечната мрежа са достатъчни.

Повишеното търсене на противогрипни продукти се наблюдава на фона на предепидемичната обстановка в Бургас, за която вчера съобщиха здравните власти в Бургас. Данните показват увеличаване на случаите на грип и остри респираторни заболявания в региона, като ситуацията се следи ежедневно и при необходимост могат да бъдат предприети допълнителни противоепидемични мерки.