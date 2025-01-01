5-тонен генератор с мощност 150 kW пристигна в района на Ахтопол с помощта на работен катер, който го придвижи до танкера "Кайрос", предаде БНТ.

Очаква се генераторът да възстанови работата на котвеното устройство на плавателния съд. Катерът е натоварен с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.

Рокада: Трима от евакуираните моряци замениха други трима на борда на „Кайрос“

Около 9:00 ч. тази сутрин технически екип от няколко души отплава с катер на Изпълнителна администрация "Морска администрация" към танкера. Специалистите се качиха на борда на “Кайрос”, като предстои свързване на захранването, тестване на котвеното устройство и възстановяване работата на лявата котва.

Изпълнителната агенция "Морска администрация" осъществява контрол и координация по време на цялата операция.