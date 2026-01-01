Движението по път II-19 Банско-Гоце Делчев в района на село Господинци при км 78 се осъществява двупосочно в една лента поради ВиК авария, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трафикът се регулира, а от институцията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Движението по път I-1 Симитли-Кресна в района на Кресна при км 396 също се осъществява с повишено внимание, информират от АПИ.

Причината е монтиране на разделителни колчета, като трафикът в участъка се регулира от служители и пътни знаци.