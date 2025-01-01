На 26 и 27 ноември /сряда и четвъртък/ за изграждане на станция на мобилен оператор се променя организацията на движение в тунел „Кривия“ на път I-1/E79 в Кресненското дефиле. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От 9 ч. утре до 18 ч. на 27 ноември ще бъде ограничено преминаването в лентата в посока София, като превозните средства ще се пренасочват по обходния път, преминаващ успоредно на тунела. Трафикът в лентата за Кулата ще се осъществява без ограничения.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.