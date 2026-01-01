Специалисти по обезвреждане на невзривени бойни припаси от Трето бригадно командване обезвредиха една британска ръчна отбранителна граната и една ръчна граната тип „Бухалка“, съобщиха от Министерство на отбраната.

Боеприпасите са открити в частен имот по време на ремонт в село Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград. Гранатите бяха унищожени в покрайнините на селото при спазване на мерките за безопасност.

Ръководител на екипа е старши лейтенант Тодор Белчев. Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.