Сдружение „Ветеринари в действие“ организира безплатна кастрационна кампания за безстопанствени кучета и котки на територията на община Гоце Делчев, съобщиха от организацията.

Процедурите ще се извършват до 24 януари в клиниката на сдружението в село Баничан.

Гражданите могат да заведат бездомно куче или коте за кастрация след предварително записан час на телефон 0895 700 795 или 0878 249 352. Кампанията има за цел да намали популацията на безстопанствените животни.

През март миналата година също бе организирана кастрационна кампания от сдружение „Ветеринари в действие“. Тогава за БТА от организацията посочиха, че имат дългогодишен опит в организирането на подобни инициативи, както и че кастрацията е най-ефективният метод за контролиране на раждаемостта и предотвратяване на бременност при животните.

Освен че регулира броя на бездомните кучета и котки, процедурата допринася за по-доброто здраве на животните и спомага за намаляване на агресивните прояви при някои от тях. Според специалистите кастрацията е отговорен избор в грижата за безстопанствените животни и остава най-хуманният метод за справяне с проблема с бездомните популации.