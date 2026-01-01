Скандал между двама мъже пред игрална зала в Сандански прерасна в нападение, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Около 01:27 часа на 19 юни на тел. 112 е получен сигнал, че пред игрална зала в Сандански е възникнал скандал между двама мъже, при който 36-годишен санданчанин е нанесъл повърхностни порезни рани в областта на лицето, гръдния кош, дясната ръка и левия крак на 22-годишен негов съгражданин.

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Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ-Петрич без опасност за живота.

Извършителят на деянието е задържан със заповед за задържане до 24 часа.

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Направена му е проба с техническо средство за употреба на наркотик, която е отчела положителен резултат.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.