Пожарът над Сандански отново се разгоря, съобщи за директорът на Горското стопанство в града Симеон Ефремов.

По думите му на терен са екипи на пожарната и горските стопанства, които се опитват да овладеят ситуацията. Едното огнище е тръгнало горе във високото и е в непосредствена близост до парк „Пирин“.

Той допълни, че на място има много хора, но е трудно заради високите температури, а вятърът много пречи.

Огънят в района на Илинденци възникна на 25-и юли около 20:42 часа. Въпреки изпратените на място екипи, огънят се разрасна бързо. Бяха евакуирани петима, живеещи във вилната зона на село Илинденци, община Струмяни.