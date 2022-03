Звезден финал на фестивала „Blagoevgrad Blues&Jazz”

https://www.eventim.bg/.../blagoevgrad-blues.../event.html

се завръща с богата и интересна програма, съобщиха от Общината.В три концертни вечери -в зала „Орфей“ в парк „Македония“, публиката ще има възможността да се наслади на шестото издание на Международния фестивал „Благоевград BLUES & JAZZ“ 2022.„Този фестивал е една много различна платформа от другите джаз фестивали в страната, не само защото среща джаза с неговия първообраз - блуса, а и защото носи една голяма идея - мисията на триъгълника свобода, етика, любов“, каза на пресконференция в Община Благоевград културният журналист Любима Бучинска, която е създател на фестивала.Стъпвайки на този триъгълник програмата на фестивала е построена драматургично. Първата вечер - 14 април е вечер на паметта и на домакините. „В един град и в морето до мен” - проект, посветен нас участието на Биг Бенд-Благоевград и известната поп и джаз певица и съпруга на Милчо Левиев Вики Алмазиду.Приемственост също е ключова дума за тази вечер, защото в концерта ще участват и ученици на Вики Алмазиду от неин майсторски клас. Веднага след тях, новия албум „Не се продава“ ще представятВтората вечер - 15 април, ще започне с гости от Румъния Soul Serenade - „Най-малката голяма група в света”. След тях публиката ще чуе един специален проект на Михаил Йосифов „Blues Brothers LIVE Tribute”. Музиката от култовия филм „Блус Брадърс“ ще бъде пресъздадена от Brazz Association и енергичния и завладяващ италианец Марчело Били Темпеста (вокал).Третата вечер - 16 април, ще откриес представянето на четвъртия им студиен албум “Change The Way” и пиеси от най-новия - „On The Way”. Финалът на фестивала ще е шумен и ще го постави групата на благоевградския барабанист и композитор Константин Кацарски Koka Mass Jazz, които ще представят новия си албум “The Sixth Finger”.Заглавието на албума има интересна история, свързана с Благоевград, ще я разберат тези, които ще посетят фестивала. 14, 15 и 16 април, в зала „Орфей“ в парк „Македония“, от 19:00 часа.Входът е с билети, които могат да се закупят от зала „Яворов“, мрежата на Eventim - Български пощи, Бензиностанции OMV, Технополис и на място от зала „Орфей“. Цените саПрограмата на фестивала бе представена на пресконференция от Силвия Домозетска - директор „Култура, спорт, туризъм“, Яна Гюрова - управител на дружеството Art stage and fest, културния журналист Любима Бучинска, лицето на фестивала Васко Кръпката и Борис Янев - диригент на Биг Бенд Благоевград.