Общинският съвет в Смолян даде разрешение да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) за реконструкция и рехабилитация на съществуващия лифт „Малина – Студенец“ в Пампорово.

Изработването на ПУП се отнася за намеренията на „Пампорово“ АД да заменят досегашния лифт от „Малина“ до „Студенец“ с нов четириседалков. В обсега на подробния план попада подмяна на 11 от общо 23-те стълба на лифта.

Общинският съвет одобри внесеното от „Пампорово“ АД задание за изработване на Подробен устройствен план. Сегашният лифт „Малина – Студенец“ е сред последните останали пътнически въжени линии, наследени в курорта от миналия век.