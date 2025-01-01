Мъж загина при катастрофа в смолянското село Полковник Серафимово. Говорителят на Областна дирекция на МВР в Смолян каза, че инцидентът е станал около 15:45 часа. По първоначални данни товарен автомобил, превозващ дървен материал, е напуснал пътното платно и се е ударил в каменен дувар.

Водачът на автомобила – 36-годишен мъж от село Витина, е бил открит извън кабината, починал на място.

В момента на мястото на катастрофата се извършва оглед и процесуално-следствени действия от дежурна оперативна група при Районно управление – Смолян. Една от версиите, по които се работи, е техническа неизправност на камиона.

Пътят от началото на селото към центъра е затворен. На място има множество жители на населеното място.