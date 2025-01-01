Локализиран е пожар в близост до горски фонд, хотелски комплекс и вилно селище във Велинград, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик.

Пожарът е тръгнал от сухи треви, като бързо е локализиран в начален етап с помощта на пожарникарите, местното доброволно формирование, служители на Горското стопанство, поясняват още оттам, като допълват, че огънят е спрян на метри от горския фонд и вилното селище от над 23 вили.

Къщи и стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Около 200 квадратни метра са изгорели, добавят от полицията, като апелират гражданите да имат отговорно поведение.

Снощи пожар избухна в Сърница, където пострадаха няколко къщи и постройки.