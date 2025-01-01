Голям пожар в град Сърница нанесе сериозни щети на имоти и остави редица семейства в тежко положение, предаде БНР.

Напълно са изпепелени три къщи, други три са с изгорели покриви. Изгорели са и седем стопански посторйки за съхранение на дървен материал. Изгорялата дървесина продължава да тлее.

Няма пострадали хора, съобщи говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Сигналът за пожара е получен вчера в късния следобед на телефон 112. В гасенето са се включили пет противопожанри екипа - три от Велинград и по един от Доспат и Ракитово. На помощ са се притекли и доброволци. Около 23:00 часа тази нощ огънят е бил овладян.

На място през цялата нощ е бил и директорът на РСПБЗН комисар Ангел Ангелов заедно с представители на Община Сърница.

Предстои да бъде направен оглед за причините за пожара и нанесените материални щети.